MN - Gonçalo Ramos al Milan, le cifre dell’affare: 74 milioni più bonus e 7 milioni al giocatore

MN - Gonçalo Ramos al Milan, le cifre dell’affare: 74 milioni più bonus e 7 milioni al giocatoreMilanNews.it
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Ieri alle 23:08News
di Andrea La Manna
Le cifre di Gonçalo Ramos al Milan tra cartellino e ingaggio.

Gonçalo Ramos diventerà presto un nuovo giocatore rossonero. Fortemente voluto da Ruben Amorim, l'attaccante classe 2001 è stato pagato dal Milan ben 74 milioni di euro di base fissa più bonus. Il portogehse ha già svolto le visite mediche negli USA, dove si trova con la sua nazionale per il Mondiale, ed ha già firmato il contratto che lo lega ai rossoneri per 5 anni. L'ingaggio sarà di 7 milioni netti a stagione.