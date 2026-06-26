De Paola: "Ramos-Milan? Può essere il primo mattone importante"

vedi letture

Il giornalista Paolo De Paola crede che l'arrivo al Milan di Gonçalo Ramos per rinforzare l'attacco potrebbe essere molto utile

Il giornalista Paolo De Paola, intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, ha commentato l'arrivo di Gonçalo Ramos al Milan che era alla ricerca di un grande attaccante da inserire nella rosa del nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim:

Milan, le piace Goncalo Ramos?

"Una società come il Milan, che ha fatto della comunicazione qualcosa d'importante, sta comunicando male che c'è un nuovo CEO che è italiano, Calvelli, che è quasi passato in secondo ordine. Su di lui si costruirà il nuovo Milan. Ramos è un ottimo giocatore, ha 25 anni, può fare al caso del Milan. Parla la stessa lingua del tecnico e può essere il primo mattone importante. Ma lo devono prendere. Ora serve concretezza, incisività".