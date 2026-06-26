Gonçalo Ramos, quando punì Amorim con una doppietta nel Derby di Lisbona
Ruben Amorim potrà presto gustarsi il suo nuovo attaccante classe 2001 che arriverà al Mila per una cifra monstre: 74 milioni di euro più bonus. Stiamo parlando ovviamente di Goncalo Ramos, ex attaccante del PSG che ha già svolto le visite mediche negli USA, dove è impegnato con il Portogallo nel Mondiale, e ha già firmato il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni.
GONCALO RAMOS-AMORIM, QUANDO L'ATTACCANTE GLI SEGNÒ UNA DOPPIETTA CONTRO
Nella stagione 2022/2023, il centravanti portoghese giocava nel Benfica che si laureerà a fine anno campione di Portogallo. Durante uno dei due derby di campionato della stagione, quello giocato in casa del Benfica, Gonçalo Ramos era un titolare dei padroni di casa. Sulla panchina dello Sporting Lisbona c'era invece proprio Ruben Amorim, suo grande estimatore. Quel Derby de Lisboa terminò in pareggio, 2-2. La curiosità però riguarda i gol del Benfica, segnati entrambi proprio dal portoghese.
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