Gonçalo Ramos presto rossonero, sarà il 7° portoghese della storia rossonera

Gonçalo Ramos presto rossonero, sarà il 7° portoghese della storia rossonera
Oggi alle 00:24News
di Andrea La Manna
Goncalo Ramos sarà il settimo giocatore portoghese con almeno una presenza nel Milan

Con l'arrivo al Milan di Gonçalo Ramos, il club rossonero vedrà giocare il settimo portoghese della sua storia. L'affare chiuso tra PSG e Milan è sulla base di un accordo da 74 milioni di euro più bonus. Una cifra monstre che rende il classe 2001 l'acquisto più oneroso della storia rossonera.

I PORTOGHESI DEL MILAN CON ALMENO UNA PRESENZA

1. Paulo Futre (1995/96)
2. Manuel Rui Costa (2001-2006)
3. Andrè Silva (2017-2018)
4. Diogo Dalot (2020-21)
5. Rafael Leao (2018 ad oggi)
6. Joao Felix (2024-25)