Mondiali, Francia al comando del Gruppo I, sconfitta indolore per la Norvegia

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È terminato il Gruppo I del Mondiale con la Francia al comando.

Sono da poche terminate le ultime due partite del Gruppo I del Mondiale. La Francia, battendo la Norvegia per 4-1, si è assicurata la vetta del girone e la qualificazione ai sedicesimi di finale da prima. Subito dietro troviamo la Norvegia che con 6 punti passa da seconda e affronterà la Costa D'Avorio. A Toronto invece è stata goleada del Senegal ai danni dell'Iraq, battuta 5-0, che conquista i suoi primi tre punti del Mondiale e che ora deve sperare in alcuni risultati per rientrare tra le migliori otto terze.

TABELLINI DEI MATCH

NORVEGIA-FRANCIA 1-4

7' dembelè

20' Dembelè

21' Aasgard

32' Dembelè

50' Rig. Sbagliato Strand Larsen

90+4' Douè

SENEGAL-IRAQ 5-0

4' Diarra

56' Sarr

59' Gueye

71' Gueye

82' Ndiaye