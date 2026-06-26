Mondiali, Francia al comando del Gruppo I, sconfitta indolore per la Norvegia

Mondiali, Francia al comando del Gruppo I, sconfitta indolore per la Norvegia
Ieri alle 23:36News
di Andrea La Manna
È terminato il Gruppo I del Mondiale con la Francia al comando.

Sono da poche terminate le ultime due partite del Gruppo I del Mondiale. La Francia, battendo la Norvegia per 4-1, si è assicurata la vetta del girone e la qualificazione ai sedicesimi di finale da prima. Subito dietro troviamo la Norvegia che con 6 punti passa da seconda e affronterà la Costa D'Avorio. A Toronto invece è stata goleada del Senegal ai danni dell'Iraq, battuta 5-0, che conquista i suoi primi tre punti del Mondiale e che ora deve sperare in alcuni risultati per rientrare tra le migliori otto terze.

TABELLINI DEI MATCH

NORVEGIA-FRANCIA 1-4
7' dembelè
20' Dembelè
21' Aasgard
32' Dembelè 
50' Rig. Sbagliato Strand Larsen 
90+4' Douè

SENEGAL-IRAQ 5-0
4' Diarra
56' Sarr
59' Gueye
71' Gueye
82' Ndiaye