Romano svela: “Amorim voleva Ramos già allo United. Ha già parlato con il giocatore che è molto entusiasta”

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Fabrizio Romano svela dei retroscena sull’acquisto di Goncalo Ramos.

Nel suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato dell'arrivo di Gonçalo Ramos al Milan e di una curiosità riguardo Amorim e l'apprezzamento verso il giocatore.

"Su Gonzalo Ramos è arrivato il Milan e il giocatore ha detto con grande entusiasmo sì. Ha parlato già con Ruben Amorim, quindi Ruben Amorim molto coinvolto, ha indicato Gonçalo Ramos come una priorità. Vi racconto un retroscena. Ruben Amorim aveva chiesto Ramos già un anno fa al Manchester United, è un giocatore che voleva prendere già un anno fa, il Paris Saint-Germain lo ha bloccato, quindi non è stato possibile. II Man United è andato su Sesco un anno fa, ma è un giocatore che entra nella testa di Ruben Morim da tempo, non soltanto portoghese, ma soprattutto perché è forte. Gonçalo Ramos quando ha avuto la possibilità di giocare e a Parigi con quelle stelle davanti, non è mai facile, ha sempre dato risposte, professionalità assoluta, ma adesso ha tanta voglia di giocare da titolare, da giocare la protagonista potrà farlo al Milan, dove sarà, insomma, direi il centravanti indiscusso di Ruben Amorim".