Milan-Gonçalo Ramos, Di Marzio: "L’attaccante ha svolto le visite in segreto 15 giorni fa quando è iniziata la trattativa"
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Secondo Di Marzio, Gonçalo Ramos ha svolto le visite mediche con il Milan 15 giorni fa quando è iniziata la trattativa con il PSG
Il Milan ha chiuso l'acquisto l'acquisto dal PSG di Gonçalo Ramos. Con il passare dei minuti emergono sempre più dettagli su questo affare, come per esempio quello che riguarda le visite mediche che il giocatore avrebbe svolto in gran segreto 15 giorni fa quando è iniziata la trattativa per il suo trasferimento in rossonero.
Lo riferisce Gianluca Di Marzio su X: "L’attaccante ha svolto le visite in segreto 15 giorni fa quando è iniziata la trattativa".
L’attaccante ha svolto le visite in segreto 15 giorni fa, quando è iniziata la negoziazione https://t.co/dagcZALeuM— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 26, 2026
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