Moretto: "La cifra totale del trasferimento di Gonçalo Ramos al Milan supera i 70 milioni di euro bonus compresi"
MilanNews.it
Il Milan avrebbe chiuso l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per una cifra totale superiore ai 70 milioni di euro
Il Milan ha chiuso l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per una cifra record che dovrebbe superare i 70 milioni di euro. A riferirlo è Matteo Moretto su X: "La cifra totale del trasferimento di Gonçalo Ramos al Milan supera i 70 milioni di euro bonus compresi".
L'attaccante portoghese, che in questa stagione ha collezionato con la squadra parigina 45 presenze e ha segnato 12 gol e che avrebbe già svolto le visite mediche di rito negli Stati Uniti dove è impegnato al Mondiale con il Portogallo, era il primo nome della lista di Ruben Amorim, neo tecnico milanista.
La cifra totale del trasferimento di Gonçalo Ramos al Milan supera i 70 milioni di euro bonus compresi. https://t.co/7MHfrhbu8O— Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 26, 2026
Pubblicità
Calciomercato Milan
Milan-Gonçalo Ramos, Di Marzio: "L’attaccante ha svolto le visite in segreto 15 giorni fa quando è iniziata la trattativa"
Cosa deve fare Cardinale per riavere fiducia? Le spalle di Amorim. Il tunnel RedBird di Luca Serafini
Le più lette
1 Milan, concluso il vertice in sede: Cardinale ha ribadito di voler accontentare le richieste di Amorim sul mercato
2 Dal Portogallo: Milan, ore decisive per Gonçalo Ramos. Le cifre dell'offerta rossonera al PSG e al giocatore
3 Milan, accordo con il PSG per Gonçalo Ramos. Il portoghese ha già svolto le visite mediche in Florida
Primo Piano
CalciomercatoMilan, accordo con il PSG per Gonçalo Ramos. Il portoghese ha già svolto le visite mediche in Florida
Franco OrdineCosa sta facendo Amorim in questi giorni? Ha dato un’occhiata al calendario tostissimo? Se fossi in Allegri mi comporterei così…
Carlo PellegattiVia Aldo Rossi-Downtown Manhattan. Come Gene Hackman. Sfogliando Skyscanner. Un verso di Leopardi
Antonio VitielloPrimo PianoCardinale, quante contraddizioni. Perso un mese per scegliere male. Chi sosterrà Amorim? L’influenza di Ibra…
Dieci giorni all'inizio del calciomercato: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per costruire la rosa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com