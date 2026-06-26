Moretto: "La cifra totale del trasferimento di Gonçalo Ramos al Milan supera i 70 milioni di euro bonus compresi"

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Il Milan avrebbe chiuso l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per una cifra totale superiore ai 70 milioni di euro

Il Milan ha chiuso l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per una cifra record che dovrebbe superare i 70 milioni di euro. A riferirlo è Matteo Moretto su X: "La cifra totale del trasferimento di Gonçalo Ramos al Milan supera i 70 milioni di euro bonus compresi".

L'attaccante portoghese, che in questa stagione ha collezionato con la squadra parigina 45 presenze e ha segnato 12 gol e che avrebbe già svolto le visite mediche di rito negli Stati Uniti dove è impegnato al Mondiale con il Portogallo, era il primo nome della lista di Ruben Amorim, neo tecnico milanista.