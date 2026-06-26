Gonçalo Ramos al Milan, Romano: "Affare da quasi 70 milioni, bonus compresi"

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Sarà un trasferimento record quello di Gonçalo Ramos al Milan: i rossoneri pagheranno quasi 70 milioni di euro, bonus compresi

Fabrizio Romano ha dato questo aggiornamento su Whatsapp in merito all'accordo trovato tra Milan e PSG per Gonçalo Ramos che sarà un nuovo giocatore rossonero: "Accordo totale tra le parti, dunque sia con il PSG che con il giocatore che ha già svolto le visite mediche in gran segreto negli Stati Uniti. C'era un'offerta sul tavolo dei parigini che è stata accettata nella giornata di oggi.

Sarà un acquisto record per il Milan visto che sicuramente supererà i 50 milioni di euro che erano stati sborsati per prendere Leao dal Lille. Il Milan pagherà quasi 70 milioni di euro, bonus compresi. Il nuovo attaccante di Amorim sarà dunque Gonçalo Ramos".