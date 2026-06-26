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MN - Milan-Ramos: è fatta. Sarà un nuovo giocatore rossonero
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Il Milan ha chiuso l'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG. L'attaccante portoghese, che ha già svolto le visite mediche, era la prima scelta di Amorim
Arrivano conferme sulla notizia di The Ahtletic secondo cui Milan e PSG avrebbero trovato un accordo per Gonçalo Ramos. Secondo quanto appreso da Milannews.it, è fatta per lo sbarco in rossonero del centravanti portoghese che è una precisa richiesta di Ruben Amorim, che fin dal primo giorno ha chiesto alla società di via Aldo Rossi un grande attaccante.
Ramos, che si trova attualmente negli Stati Uniti con il Portogallo, avrebbe già svolto le visite mediche in Florida dove sta preparando con la sua nazionale l'ultima gara del girone contro la Colombia. In questa stagione, il portoghese ha collezionato 45 presenze totali, 12 gol e 2 assist in 1704 minuti, con la maglia del PSG.
di Antonio Vitiello
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