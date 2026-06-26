USA, Pochettino soddisfatto del rientro di Pulisic: "Ha avuto un impatto positivo"

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Al termine dell'ultima partita del girone degli Stati Uniti persa 3-2 contro ala Turchia, il ct della nazionale a stelle e stisce Mauricio Pochettino ha commentato così il rientro in campo di Christian Pulisic che veva saltata la gara contro l'Australia per un problema al polpaccio: "Credo che la cosa più importante per lui fosse riprendere confidenza in campo. Uno degli obiettivi in ​​quella partita era vincere, ma anche dare a Christian la possibilità di giocare tra i 30 e i 40 minuti. Ha giocato bene... il suo impatto sul campo è stato positivo" le sue parole riportate da ESPN.

PULISIC RIENTRA IN CAMPO: STATI UNITI SCONFITTI

Christian Pulisic, dopo l'infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare il secondo tempo della gara con il Paraguay e tutta la partita contro l'Australia, è tornato in campo questa notte. Pochettino lo ha mandato in campo al minuto 58° e considerando il largo recupero, il giocatore del Milan è rimasto in campo una quarantina di minuti. Nell'altra gara del girone lo 0-0 qualifica l'Australia come seconda della classe, mentre il Paraguay aspetta di capire se sarà premiata come una delle migliori terze.