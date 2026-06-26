Milan, Calvelli è il settimo ad della storia del club rossonero

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Massimo Calvelli è il settimo amministratore delegato della storia del Milan. Prima di lui Galliani, Barbara Berlusconi, Fassone, Scaroni, Gazidis e Furlani

Massimo Calvelli è, tecnicamente, il settimo amministratore delegato della storia del Milan: prima del 1986, infatti, la figura dell’ad come viene considerata oggi non era presente in quanto l’operatività del club era demandata al Presidente e ai dirigenti di riferimento (in particolare modo vice presidenti vicari e direttori generali).

Dal 1986, quando Silvio Berlusconi rivoluzionò la struttura del club impostandolo come azienda, ci sono stati sei amministratori delegati nominati:

- Adriano Galliani (dal 1986 al 2013 con nomina unica, dal 19 dicembre 2013 al 13 aprile 2017 in coabitazione con Barbara Berlusconi).

- ⁠Barbara Berlusconi (dal 19 dicembre 2013 al 13 aprile 2017 in coabitazione con Adriano Galliani)

- ⁠Marco Fassone (dal 13 aprile 2017 al 21 luglio 2018)

- ⁠Paolo Scaroni (ruolo ad interim dal 21 luglio al 5 dicembre 2018)

- ⁠Ivan Gazidis (dal 5 dicembre 2018 al 5 dicembre 2022)

- ⁠Giorgio Furlani (dal 5 dicembre 2022 al 25 maggio 2026)

MILAN, CALVELLI NUOVO CEO ROSSONERO

Questo il comunicato del Milan: "AC Milan annuncia la nomina di Massimo Calvelli a Chief Executive Officer. Calvelli porta nel Club una grande esperienza di leadership internazionale nel mondo dello sport, con una profonda competenza nello sviluppo e nella crescita di organizzazioni sportive e piattaforme commerciali di riferimento a livello globale. Oltre al ruolo di CEO di AC Milan, Calvelli manterrà gli incarichi di CEO International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners. La nomina riflette il modello distintivo di RedBird, che combina una visione di investimento di lungo periodo con competenze operative integrate per accelerare l'esecuzione della strategia".