Calvelli nuovo ad. De Paola: "Su di lui si costruirà il nuovo Milan"

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Il giornalista Paolo De Paola è convinto che non dovrebbe passare in secondo piano che il Milan ha scelto Massimo Calvelli come nuovo ad

Il giornalista Paolo De Paola, intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, ha commentato il possibile arrivo di Gonçalo Ramos al Milan che è alla ricerca di un grande attaccante da inserire nella rosa del nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim:

Milan, le piace Goncalo Ramos?

"Una società come il Milan, che ha fatto della comunicazione qualcosa d'importante, sta comunicando male che c'è un nuovo CEO che è italiano, Calvelli, che è quasi passato in secondo ordine. Su di lui si costruirà il nuovo Milan. Ramos è un ottimo giocatore, ha 25 anni, può fare al caso del Milan. Parla la stessa lingua del tecnico e può essere il primo mattone importante. Ma lo devono prendere. Ora serve concretezza, incisività".