Mondiali, Francia e Norvegia in campo per il 1° posto: le formazioni ufficiali

Mondiali, Francia e Norvegia in campo per il 1° posto: le formazioni ufficialiMilanNews.it
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Oggi alle 20:24News
di Enrico Ferrazzi
Le formazioni ufficiali di Francia-Norvegia

Questa sera andranno in scena alle ore 21 le ultime due partite del gruppo I del Mondiale. A Toronto, in Canada, si giocherà Senegal-Iraq mentre negli USA, a Foxborough, scenderanno in campo le prime due del girone ovvero Francia e Norvegia. Entrambe le squadre, già qualificate, si giocano il primato del proprio gruppo. Di seguito le formazioni ufficiali.

NORVEGIA 4-3-3 - Selvik; Aursnes, Falchener, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Berg, Aasgaard; Bobb, Larsen, Schjelderup.

FRANCIA 4-2-3-1 - Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, T.Hernandez; Tchouameni, Kone; Dembélé, Olise, Doue; Mbappé.