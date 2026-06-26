Pulisic di nuovo in campo. Le sue parole dopo la Turchia: "Mi sento bene, è stato bello tornare a giocare"

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Christian Pulisic è tornato in campo contro la Turchia e nel post-partita ha rivelato di sentirsi bene e di essere contento del suo rientro

Christian Pulisic, dopo aver saltato per un problema al polpaccio la seconda gara del girone contro l'Australia, è tornato in campo nella partita contro la Turchia, terminata con una sconfitta degli Stati Uniti per 3-2. L'attaccante del Milan, entrato in campo nella ripresa, ha avuto un buon impatto e nel post-partita ha commentato così a Fox Sports le sue condizioni: "Mi sentivo in salute, mi sentivo bene, quindi è stato davvero bello tornare con la squadra e giocare qualche minuto. Mi sentivo bene, mi sentivo bene con la palla. Abbiamo chiuso il girone con una sconfitta? Alla fine abbiamo vinto il girone e ora dobbiamo solo guardare avanti alla prossima settimana".

Ai sedicedimi gli Stati Uniti se la vedranno contro la Bosnia: "Ci prepareremo al meglio - ha detto Pulisic -. Saremo pronti quando arriverà il momento della partita a dare tutto quello che abbiamo, daremo il massimo. Che abbiamo vinto o perso contro la Turrchia non cambia nulla. Dobbiamo affrontare la prossima partita con la stessa mentalità. Dobbiamo vincere quella partita, quella del turno a eliminazione diretta, ed è il momento di dare il massimo quando conta davvero".