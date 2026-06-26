Milan, contatto con Zaniolo. Anche altri due centrocampisti sul radar rossonero
Con il calciomercato che inizia ufficialmente tra tre giorni e una squadra affidata a un allenatore nuovo come Ruben Amorim, totalmente diverso nelle idee rispetto a chi c'era prima, è necessario che le trattative rossonere siano condotte con molta intelligenza per andare a rinforzare una squadra che deve essere aumentata numericamente e a livello tecnico. Tutti i reparti saranno rinforzati, anche alla luce di chi invece saluterà Milanello: anche la metà campo avrà necessariamente bisogno di nuovi innesti, con alcuni nomi già più caldi di altri.
MILAN, CONTATTO CON ZANIOLO: IN LISTA KAMADA E RIOS
Secondo quanto scrive questa mattina il QS ci potrebbe essere un ritorno di fiamma Milan-Nicolò Zaniolo: il centrocampista offensivo italiano è stato più volte accostato ai rossoneri in passato. Nell'ultima stagione, con l'Udinese, è tornato a esprimersi su ottimi livelli tanto che il club friulano lo ha riscattato dal Galatasaray per 5 milioni. Non è però ancora arrivato il rinnovo che il giocatore si aspettava, per passare dai 2 ai 3 milioni di stipendio: è qui che il Milan prova a inserirsi. Secondo il QS ci sarebbe stato un contatto tra le parti nei giorni scorsi. Intanto da via Aldo Rossi si monitorano anche altri profili, diversi per caratteristiche, per il centrocampo: su tutti Daichi Kamada del Crystal Palace e Richard Rios del Benfica.
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