Romano: "Sono tre giorni che il Milan ha un filo diretto con Mendes per Goncalo Ramos"

vedi letture

Contatti costanti da tre giorni tra Milan e Jorge Mendes per cercare di portare Goncalo Ramos dal PSG in rossonero

Il Milan ha deciso chi vuole puntare come nuovo centravanti: Goncalo Ramos, 25 anni del PSG. Amorim ha indicato il suo connazionale come attaccante da cui far ripartire la produzione offensiva rossonera. Già ieri diverse fonti davano come il club milanista sia già in trattativa con il club parigino e anche con Jorge Mendes, agente del calciatore. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'operazione potrebbe sforare i 50 milioni. Il giornalista ha poi aggiunto qualche dettaglio nel video pubblicato durante la notte italiana.

MILAN-RAMOS: CONTATTI QUOTIDIANI CON MENDES

Fabrizio Romano ha fornito alcuni ultimi aggiornamenti sulla situazione Milan-Goncalo Ramos: "Il Milan sta continuando a lavorare su Goncalo Ramos. Vi confermo l'offerta ufficiale al PSG e un'operazione in piedi. Il Milan è in contatto quotidiano con Jorge Mendes: sono tre giorni che il club ha un filo diretto con l'agente portoghese. Al lavoro per cercare di anticipare altri club, il Milan sa di non essere l'unico club su Goncalo Ramos. Il club rossonero sta lavorando per anticipare la concorrenza. Ramos è il numero 9 voluto da Amorim, si sta trattando: i contatti sono continuati anche nella tarda serata, nelle prime ore della nottata e sono certo che continueranno in questi giorni. Il Milan non vuole aspettare fine Mondiale ma vuole capire se si può chiudere già in questi giorni"