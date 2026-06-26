Impresa dell'Ecuador! La Tri va ai sedicesimi, comparsata di Estupinan

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L'Ecuador accede ai sedicesimi di finale del Mondiale con il percorso più complicato: battendo la Germania in rimonta. Minuti per Estupinan

Una delle grandi delusioni delle prime due giornate del Mondiale era sicuramente l'Ecuador del CT Beccacece. La formazione sudamericana si era presentata ai blocchi di partenza come seconda squadra del suo continente (numeri del girone di qualificazione alla mano) ma non è riuscita a esprimere il suo potenziale nelle prime due gare: sconfitta di misura con la Costa d'Avorio e pareggio a reti bianche contro l'esordiente Curaçao. La qualificazione ai sedicesimi dell'Ecuador è arrivato tramite il percorso più complicato: battendo la Germania.

ECUADOR AI SEDICESIMI, MINUTI IN CAMPO PER ESTUPINAN

L'Ecuador aveva un solo risultato utile per accedere al turno successivo: sconfiggere la Germania. Dopo 2 minuti La Tri era già andata sotto per la rete di Sanè. Da qui è partita la rimonta, prima con il pareggio praticamente immediato di Angulo e poi con la rete che ha fatto esplodere i tifosi realizzata da Plata al 77°. Per il milanista Pervis Estupinan, panchina per la seconda volta su tre. L'ex Brighton è entrato al minuto 71 per dare l'assalto finale e la missione è stata portata a casa: l'Ecuador di qualifica come una delle migliori terze.