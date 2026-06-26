Pulisic torna in campo: sconfitta indolore per gli Stati Uniti

vedi letture

Gli Stati Uniti perdono all'ultimo secondo contro la Turchia: Pulisic rientra in campo dopo l'infortunio

Si è concluso anche il girone degli Stati Uniti, il gruppo D, questa notte. La formazione americana è incappata nella prima sconfitta, all'ultimo secondo contro la Turchia che è passata 3-2 nell'ultima azione della gara. Gli americani erano già qualificati ai sedicesimi e certi del primo posto nel girone; viceversa i turchi erano già sicuri dell'ultimo posto e dell'eliminazione prematura dal torneo dopo 0 vittorie e 0 gol nelle prime due uscite. Si è rivisto in campo anche il milanista Christian Pulisic.

PULISIC RIENTRA IN CAMPO: STATI UNITI SCONFITTI

Christian Pulisic, dopo l'infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare il secondo tempo della gara con il Paraguay e tutta la partita contro l'Australia, è tornato in campo questa notte. Pochettino lo ha mandato in campo al minuto 58° e considerando il largo recupero, il giocatore del Milan è rimasto in campo una quarantina di minuti. Nell'altra gara del girone lo 0-0 qualifica l'Australia come seconda della classe, mentre il Paraguay aspetta di capire se sarà premiata come una delle migliori terze.