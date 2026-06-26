Serie A 2026/27, ufficiali anticipi e posticipi delle prime 5 giornate

Serie A 2026/27, ufficiali anticipi e posticipi delle prime 5 giornateMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio
Date, orario e assegnazione tv delle partite del Milan nelle prime cinque giornata di Serie A 2026/27

La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi per le prime 5 giornate della Serie A 2026/27. Di seguito tutti gli impegni del Milan e la loro assegnazione televisiva.

SERIE A 26/27, LE DATE DELLE PRIME 5 GIORNATE DEL MILAN

1^ GIORNATA SERIE A 26/27
Torino-Milan, domenica 23 agosto ore 20.45 - DAZN/SKY

2^ GIORNATA SERIE A 26/27
Milan-Venezia, venerdì 28 agosto ore 20.45 - DAZN

3^ GIORNATA SERIE A 26/27
Juventus-Milan, domenica 6 settembre ore 20.45 - DAZN

4^ GIORNATA SERIE A 26/27
Lazio-Milan*, sabato 12 settembre ore 18 OPPURE domenica 13 settembre ore 20.45 - DAZN

5^ GIORNATA SERIE A 26/27
Milan-Lecce, domenica 20 settembre ore 20.45 - DAZN

*Se la società Juventus giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Sassuolo-Juventus si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e Lazio-Milan domenica 13 settembre alle ore 20.45. Se la società Milan giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Lazio-Milan si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e Sassuolo-Juventus domenica 13 settembre alle ore 20.45.