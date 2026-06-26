Milan, cercasi gol! Da Ramos a Nicolas Jackson: tutti i nomi. E si lavora anche sul centrocampo

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Il nuovo Milan riparte da un'esigenza chiara: trovare il centravanti attorno al quale costruire il progetto tecnico. È questa la priorità indicata da Amorim

Il nuovo Milan riparte da un'esigenza chiara: trovare il centravanti attorno al quale costruire il progetto tecnico. È questa la priorità indicata da Ruben Amorim, che nelle prime giornate di lavoro ha iniziato a valutare a distanza l'ampia rosa rossonera, individuando però subito il tassello ritenuto indispensabile per dare equilibrio e peso alla squadra. Prima ancora di parlare di moduli o gerarchie, il tecnico portoghese vuole un numero nove capace di garantire gol, presenza in area e un punto di riferimento per tutta la manovra offensiva.

MILAN, OBIETTIVO 9

Ne parla stamattina Tuttosport, che analizza come la lista dei candidati sia già ricca e comprende profili differenti per caratteristiche ed esperienza. In cima resta Gonçalo Ramos, nome che piace per età, qualità e margini di crescita. Dopo aver vissuto stagioni importanti ma non sempre da protagonista al PSG, il portoghese potrebbe valutare con interesse un'avventura in cui ritrovare continuità e centralità. I primi contatti tra il Milan e l'entourage del giocatore rappresentano un segnale concreto, anche se la trattativa dovrà inevitabilmente passare dall'intesa con il club francese, proprietario del cartellino.

LE ALTERNATIVE A RAMOS

Tra le alternative continua a essere monitorato Nicolas Jackson, destinato a lasciare il Chelsea alla ricerca di una nuova occasione per rilanciarsi. Un profilo diverso, più esplosivo e verticale, che potrebbe adattarsi alle idee di Amorim. Sullo sfondo rimane anche Randal Kolo Muani, altro attaccante in uscita da Parigi, ma la sua priorità sembra essere il ritorno alla Juventus, circostanza che rende la pista decisamente più complicata per il Diavolo.

Nelle ultime ore è tornato d'attualità anche Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano rappresenterebbe una soluzione di esperienza internazionale, con caratteristiche tattiche apprezzate dall'allenatore portoghese, anche se l'operazione resta legata a valutazioni economiche e alle condizioni dell'eventuale trasferimento.

NUOVE IDEE ANCHE PER IL CENTROCAMPO

Il mercato rossonero, però, non si limita al reparto offensivo. Il Milan continua infatti a osservare con attenzione anche il centrocampo, dove è emerso il nome di Lucas Bergvall. Il giovane svedese del Tottenham viene considerato un investimento di prospettiva e potrebbe arrivare con una formula sostenibile, a differenza di Morten Hjulmand, autentico pupillo di Amorim ma valutato dallo Sporting Lisbona una cifra che, almeno oggi, appare fuori portata.

La sensazione è che le prossime settimane saranno decisive. Prima di completare gli altri reparti, il Milan vuole risolvere il rebus centravanti. Per Amorim, infatti, è da lì che dovrà nascere la nuova identità rossonera: un attaccante capace di trasformare il gioco in gol e di diventare il punto di riferimento dello scacchiere offensivo rossonero.