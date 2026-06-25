Milan, la priorità di Amorim è un grande attaccante. Rispunta Nicolas Jackson: un prestito oneroso con diritto di riscatto per il sì del Chelsea

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Amorim vuole un attaccante funzionale al suo stile di gioco. Piace Jackson del Chelsea, ma serve la formula giusta con avere il sì del Chelsea

Ruben Amorim è stato molto chiaro fin dai primi colloqui sia con Gerry Cardinale che con il comitato tecnico che lo affiancherà per il mercato: la sua priorità è prendere un grande attaccante che sia funzionale alla sua idea di gioco e che possa assicurare un numero importante di gol. Sulla lista del Milan ci sono diversi nomi, tra cui anche quello di Nicolas Jackson, centravanti accostato spesso al Diavolo anche nelle scorse finestre di mercato.

MILAN-JACKSON: SERVE LA FORMULA GIUSTA

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che il giocatore è reduce da una stagione in prestito al Bayern Monaco che però ha deciso di non riscattarlo e quindi tornerà al Chelsea. Il suo futuro non sarà comunque a Londra visto che non rientra nei piani del neo allenatore Xabi Alonso. Jackson, che è attualmente impegnato al Mondiale con il suo Senegal, potrebbe fare al caso del Milan che cerca un attaccante che abbia anche una certa esperienza europea, ma servirà trovare la formula giusta con i Blues: un nuovo prestito oneroso con diritto di riscatto come fatto con il Bayern Monaco o con un obbligo di riscatto legato a determinate condizioni potrebbero essere le strade giuste per provare a trovare un accordo tra i due club che sono ottimi rapporti. Basti pensare ai tanti affari chiusi nelle ultime stagioni: da Bakayoko a Giroud, da Pulisic a Loftus-Cheek fino ad arrivare a Joao Felix e a Christopher Nkunku, ultimo acquisto del Milan dal Chelsea un anno fa per 40 milioni di euro.

NON SOLO JACKSON: IL MILAN SEGUE ANCHE RAMOS DEL PSG

Un altro nome che negli ultimi giorni viene spesso accostato al Milan è quello di Gonçalo Ramos, attaccante del PSG e del Portogallo che, dopo anni da riserva a Parigi, vuole un ruolo da protagonista e quindi si sta guardando intorno insieme al suo agente Jorge Mendes. Sul portoghese, che in rossonero potrebbe trovare in panchina il suo connazionale Ruben Amorim, c'è anche l'Atletico Madrid, ma il giocatore prenderà una decisione sul suo futuro solo che dopo saranno terminati i suoi impegni con la nazionale al Mondiale.