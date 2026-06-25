La Mls chiama Pulisic, ma per il Milan è incedibile. Le ultime dagli USA

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Il New York City e altri club di Mls hanno messo gli occhi su Christian Pulisic, ma per il Milan è incedibile. Sarà un punto fermo anche con Amorim

Dopo una seconda parte di stagione molte complicata con zero gol segnati con la maglia del Milan, Christian Pulisic sta cercando di ritrovarsi con la sua nazionale. Il suo impatto al Mondiale è stato molto positivo, peccato però che durante la prima partita ha rimediato un problema al polpaccio che non gli ha permesso di scendere in campo poi nel secondo impegno degli Stati Uniti contro l'Australia. Ora l'attaccante sta bene ed è pienamente recuperato per l'ultima gara del girone conto la Turchia.

CLUB DELLA MLS SU PULISIC, MA PER IL MILAN NON È IN VENDITA

In questo momento Pulisic è concentrato solo sul Mondiale, ma negli ultimi giorni non sono mancate delle voci di mercato sul suo conto. In particolare è emerso l'interessamento del New York City che ha messo sul piatto un contratto molto ricco per il giocatore. Il Milan, però, ha le idee molto chiare e non intende assolutamente privarsi del suo attaccante. Lo riferisce The Athletic che riporta fonti vicine alla situazione, aggiungendo anche che il NYCFC non è l'unica società della Mls che ha messo gli occhi su Capitan America. Ma per il Diavolo non è in vendita e il suo futuro sarà quindi ancora in rossonero.

PULISIC E IL NUOVO MILAN DI AMORIM

Pulisic ha ancora un anno di contratto con il Milan, che detiene un'opzione per prolungarlo per un'altra stagione (dunque fino al 30 giugno 2028). Il club di via Aldo Rossi sta attraversando un periodo di transizione dopo i cambi nella dirigenza e in panchina dove è arrivato Ruben Amorim, il quale ha già fatto sapere alla società milanista di voler tenere tutti i big in rosa, quindi anche Capitan America.