Leao-Milan, prove di pace? Sarà decisivo il colloquio con Amorim dopo il Mondiale

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Dopo le parole di addio di qualche giorno fa, ora Rafael Leao sembra stia tentando di ricucire con il Milan. Il suo futuro resta incerto

Le dichiarazioni delle scorse settimane ("Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato") sembravano aver messo la parola fine all'avventura di Rafael Leao con la maglia del Milan dopo sette anni, mentre quelle più recenti hanno lasciato aperto uno spiraglio: "Amorim è molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Decido la mia vita dopo il Mondiale".

MILAN-LEAO, SI PROVA A RICUCIRE LO STRAPPO

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, dopo lo strappo che aveva anticipato la partenza per il Mondiale, ora Leao sembra stia tentando di ricucire con il Milan che non aveva preso bene le sue parole di addio sia per le tempistiche che per i modi. Con le ultime dichiarazioni, pronunciate dopo il suo primo gol in questo torneo iridato segnato all'Uzbekistan, Rafa ha provato a mettere una toppa. Per capire se basterà bisognerà aspettare che il portoghese finisca gli impegni con la sua nazionale e possa iniziare così a pensare seriamente al suo futuro.

MILAN-LEAO: DECISIVO IL COLLOQUIO CON AMORIM

Rispetto a quando ha pronunciato quelle parole d'addio sono cambiate tante cose al Milan, compreso l'arrivo in panchina del suo connazionale Ruben Amorim, il quale avrà un contatto diretto con Leao (e con gli altri big) non appena avrà finito il suo Mondiale. Il colloquio tra i due sarà decisivo per capire se gli obiettivi delle due parti sono gli stessi, se il giocatore ha ancora voglia di cambiare squadra e se il nuovo allenatore milanista ha intenzione di puntare forte su di lui. Lo strappo che c'è stato tra il Milan e Leao non sarà facile da ricucire, ma, si sa, di questi tempi nel club di via Aldo Rossi può succedere davvero di tutto.