Il Milan fa gli auguri a Maldini: "Gli auguriamo il meglio per il suo compleanno"

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In occasione del 58° compleanno del capitano Paolo Maldini, il Milan ha diffuso un messaggio di auguri sui propri canali social

Il 26 giugno non è mai un giorno normale per i tifosi del Milan. Oggi si festeggia il compleanno di Paolo Maldini, insieme a Franco Baresi il Capitano per eccellenza del club rossonero, il miglior difensore della storia del calcio. Con il Diavolo, con cui ha trascorso 31 stagioni da quando era bambino fino al ritiro oltre i 40 anni, ha vinto tutto quello che poteva vincere. Si è tolto lo sfizio di festeggiare una vittoria anche da dirigente del club: come direttore dell'area tecnica è stato uno degli artefici del diciannovesimo Scudetto nel 2022.

COMPLEANNO MALDINI, GLI AUGURI DEL MILAN

Con il Milan, però, non è finita bene. Anzi, sarebbe meglio dire con questa proprietà del Milan. Il manager Gerry Cardinale, proprietario del club, arrivato qualche giorno dopo la vittoria del già citato scudetto, lo ha lasciato riluttante un anno in carica per poi licenziarlo insieme a Ricky Massara l'estate dopo, appigliandosi a un mercato non convincente. Nonostante questo e nonostante molti tifosi invochino quotidianamente il ritorno di Paolo Maldini, anche sotto i post social del club, il Milan ha fatto gli auguri a Maldini scrivendo: "Paolo Maldini, una leggenda dell'AC Milan. Gli auguriamo il meglio per il suo compleanno".