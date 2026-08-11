Pasotto avverte: "Milan, sul mercato non potranno essere riempite tutte le caselle"

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Ad Amorim servono almeno cinque colpi: improbabile che da qui a fine sessione di mercato il Milan riesca a riempire tutte le caselle

L'offseason del Milan è stata una vera propria montagna russa, una serie di avvenimenti o troppo lenti o repentini che non permettono di individuare - a oggi - un filo rosso coerente. Dopo aver speso un mese nella ricerca di un nuovo tecnico e di un dirigente (che poi non è mai arrivato), Cardinale ha sorpreso tutti con due colpi che hanno fatto spendere al Milan più di 100 miloni. Soprattutto Ramos e Gila hanno coperto degli evidenti bisogni nel roster. Da lì però il mercato rossonero si è arenato. Per commentare questa particolare situazione è intervenuto Marco Pasotto in un suo pezzo su Gazzetta.it.

MILAN, SUL MERCATO NON POTRANNO ESSERE RIEMPITE TUTTE LE CASELLE

Il commento di Marco Pasotto sul calciomercato del Milan: "Per permettere ad Amorim di sviluppare davvero il suo calcio servirebbero un altro centrale, un esterno, un interno di centrocampo, un trequartista e un altro centravanti. Siamo ovviamente nel campo dell'utopia, non potranno essere riempite tutte le caselle, però a tre settimane dalla fine del mercato i tifosi iniziano a essere inquieti - eufemismo - perché del gioco di Amorim si intravede solo qualche flash e perché il flusso di mercato in entrata è ormai interrotto da tempo"