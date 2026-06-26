Mirabelli: "Calhanoglu e Kessie, il dispiacere è che il Milan li ha persi troppo velocemente"

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Massimiliano Mirabelli, intervistato da Carlo Pellegatti, si rammarica per la perdita di Kessie e Calhanoglu a parametro zero ormai quattro anni fa

Massimiliano Mirabelli, Direttore Sportivo del Milan al tempo dei cinesi e oggi al Padova, è stato intervistato da Carlo Pellegatti. Nel corso della chiacchierata l'ex ds rossonero ha raccontato del suo metodo per andare a seguire e poi scegliere i calciatori.

IL METODO MIRABELLI

"Si possono sbagliare i giocatori sicuramente, ma ci deve essere un metodo. I giocatori prima di comprarli bisogna vederli, e non una sola volta. Poi si sbaglia per carità. Dati e analisi? La tecnologia va usata, è importante, ma l’occhio umano è fondamentale. Calhanoglu lo porto al Milan dopo un anno di inattività, lo seguivo al Leverkusen quando lavoravo per l’Inter. Poi incappò in quella storia del doppio tesseramento e venne squalificato. Non lo voleva più nessuno, era fuori dai radar. Non era facile in quel momento andare a prendere Calhanoglu e fargli indossare la maglia del Milan. Con tutto il rispetto non eravamo in una squadra… Non voglio fare nomi. Eravamo al Milan e non era scontato, ci voleva coraggio per fare quella scelta. E credo che oggi Calhanoglu sia uno dei centrocampisti più importanti in Europa. Il dispiacere è che sia lui che Kessie il Milan li ha persi troppo velocemente e con leggerezza. Ricordo che c’è stato un anno dove il Milan perse Calhanoglu, Kessie, Romagnoli, Donnarumma. Un patrimonio importante da dover difendere. A me è dispiaciuto tanto”.

“Sì, ma come tutte le trattative. Un giorno forse faremo un libro, ce ne saranno di cose di raccontare. Ce ne sono state tante”.