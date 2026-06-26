Il papà di Abate: "Il Milan ha lasciato a Ignazio l'umiltà"

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Beniamino Abate, papà di Ignazio, ex giocatore e allenatore rossonero, ha parlato di come il club milanista ha inciso sulla carriera del figlio

La prima giornata di campionato metterà subito il Milan di fronte al suo passato, non troppo lontano. I rossoneri saranno ospiti del Torino di Ignazio Abate, ex giocatore della prima squadra e allenatore delle giovanili rossonere. Dopo grandi risultati con le under e la Primavera, ad Abate non è stata inspiegabilmente affidata la panchina di Milan Futuro: è andato ad allenare in Serie C alla Ternana, meritandosi la chiamata in B quest'anno della Juve Stabia. Grande annata anche a Castellammare e nuovo upgrade: è il nuovo allenatore del Milan. Il papà di Ignazio, Beniamino Abate, portiere e per 23 anni preparatore dei portieri nelle giovanili del Milan, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport.

IL PAPÀ DI ABATE SU IGNAZIO E L'INFLUENZA DEL MILAN

Beniamimo Abate, papà di Ignazio, commenta l'incidenza del Milan sulla carriera da giocatore e allenatore del figlio: "Quello era un Milan con regole e obiettivi grazie a una società solida. Il Milan gli ha lasciato l’umiltà, perché senza non fai niente. Poi l’abnegazione al lavoro, la professionalità e la coerenza: sono i principi che Ignazio ha fatto suoi. Lo seguirò al Torino? No, quell’epoca è finita. Ho fatto due anni con lui in Primavera al Milan: bellissimi, ma oggi sono un pensionato del calcio. Sarò il primo tifoso del Toro dopo di lui: il Toro è meraviglioso, è la storia"