Il papà di Abate: "Il Milan ha lasciato a Ignazio l'umiltà"
La prima giornata di campionato metterà subito il Milan di fronte al suo passato, non troppo lontano. I rossoneri saranno ospiti del Torino di Ignazio Abate, ex giocatore della prima squadra e allenatore delle giovanili rossonere. Dopo grandi risultati con le under e la Primavera, ad Abate non è stata inspiegabilmente affidata la panchina di Milan Futuro: è andato ad allenare in Serie C alla Ternana, meritandosi la chiamata in B quest'anno della Juve Stabia. Grande annata anche a Castellammare e nuovo upgrade: è il nuovo allenatore del Milan. Il papà di Ignazio, Beniamino Abate, portiere e per 23 anni preparatore dei portieri nelle giovanili del Milan, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport.
IL PAPÀ DI ABATE SU IGNAZIO E L'INFLUENZA DEL MILAN
Beniamimo Abate, papà di Ignazio, commenta l'incidenza del Milan sulla carriera da giocatore e allenatore del figlio: "Quello era un Milan con regole e obiettivi grazie a una società solida. Il Milan gli ha lasciato l’umiltà, perché senza non fai niente. Poi l’abnegazione al lavoro, la professionalità e la coerenza: sono i principi che Ignazio ha fatto suoi. Lo seguirò al Torino? No, quell’epoca è finita. Ho fatto due anni con lui in Primavera al Milan: bellissimi, ma oggi sono un pensionato del calcio. Sarò il primo tifoso del Toro dopo di lui: il Toro è meraviglioso, è la storia"
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