Mirabelli: "Tutti pensavamo che André Silva potesse fare di più. Il dispiacere più grande è Conti"
Massimiliano Mirabelli, Direttore Sportivo del Milan al tempo dei cinesi e oggi al Padova, è stato intervistato da Carlo Pellegatti. Nel corso della chiacchierata l'ex ds rossonero ha parlato di André Silva e Conti, giovani promesse che al Milan, per motivi diverse, non sono riuscite a far bene.
MIRABELLI PARLA DI ANDRÉ SILVA E ANDREA CONTI
Conti come Palestra e André Silva come Leao? Acquisti futuribili e intelligenti, nonostante un prosieguo di carriera non all’altezza:
“André Silva tutti quanti pensavamo che potesse fare molto di più. Aveva delle doti e caratteristiche molto importanti, non ha fatto ciò che tutti pensavamo. Però devo dire che il dispiacere più grande è quello di Andrea Conti. È un ragazzo veramente forte. Forse più Conti di Palestra. Un quinto come fece Conti, da 9 gol e tanti assist, mica li ha fatti Palestra. Era un giocatore straordinario, poi nella vita succedono le cose che non ti aspetti e succede che in pratica gli infortuni non ti lasciano più. È stato sfortunato sia il Milan che il ragazzo, che ha dovuto chiudere la carriera troppo presto”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan