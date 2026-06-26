Mirabelli: "Tutti pensavamo che André Silva potesse fare di più. Il dispiacere più grande è Conti"

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L'ex DS del Milan Mirabelli racconta di alcuni suoi rammarichi, André Silva e Andrea Conti su tutti

Massimiliano Mirabelli, Direttore Sportivo del Milan al tempo dei cinesi e oggi al Padova, è stato intervistato da Carlo Pellegatti. Nel corso della chiacchierata l'ex ds rossonero ha parlato di André Silva e Conti, giovani promesse che al Milan, per motivi diverse, non sono riuscite a far bene.

MIRABELLI PARLA DI ANDRÉ SILVA E ANDREA CONTI

Conti come Palestra e André Silva come Leao? Acquisti futuribili e intelligenti, nonostante un prosieguo di carriera non all’altezza:

“André Silva tutti quanti pensavamo che potesse fare molto di più. Aveva delle doti e caratteristiche molto importanti, non ha fatto ciò che tutti pensavamo. Però devo dire che il dispiacere più grande è quello di Andrea Conti. È un ragazzo veramente forte. Forse più Conti di Palestra. Un quinto come fece Conti, da 9 gol e tanti assist, mica li ha fatti Palestra. Era un giocatore straordinario, poi nella vita succedono le cose che non ti aspetti e succede che in pratica gli infortuni non ti lasciano più. È stato sfortunato sia il Milan che il ragazzo, che ha dovuto chiudere la carriera troppo presto”.