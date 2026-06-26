Ibra su Alajbegovic: "Si è presentata una nuova stella. Grandi giocatori non aspettano le opportunità, le creano"

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Zlatan Ibrahimovic non si è trattenuto nell'elogiare Kerim Alajbegovic, talento cristallino della Bosnia, dopo la grande partita contro il Qatar

Zlatan Ibrahimovic, commentatore Fox Sports durante il Mondiale in Nord America, ha commentato con grande ammirazione la prestazione del giovane Kerim Alajbegovic in Bosnia-Qatar. Le sue dichiarazioni: "Tutto il mondo parla del gol, ma per me il gol non è la cosa più importante. La cosa più importante è il coraggio. Un ragazzo di 18 anni in un Mondiale, sotto pressione, davanti a milioni di spettatori, gioca come se fosse il padrone dello stadio. Questo è raro. Non è il tipico giocatore giovane che sperava solo di avere una buona partita. Si credeva il migliore in campo"

Continua Ibrahimovic: "Il tiro è stato bellissimo, sì. La tecnica era perfetta, sì. Ma quello che mi ha impressionato è stata la sua fiducia prima del gol. Il modo in cui ha preteso il pallone e ha attaccato la porta. I grandi giocatori non aspettano le opportunità, le creano. La gente dirà che questo è l'inizio della sua carriera. Forse. Ma se mantiene questa mentalità, questo gol sarà ricordato come il momento in cui il calcio si è reso conto di chi sia Kerim Alajbegovic. La Coppa del Mondo è il luogo in cui nascono le stelle. Oggi si è presentata una nuova stella"