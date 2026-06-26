Calvelli, nuovo CEO del Milan: "Devo riportare una cultura della vittoria, all'altezza della storia del Club"

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Il nuovo CEO del Milan, Massimo Calvelli, ha commentato il suo nuovo incarico all'interno della nota ufficiale della sua nomina

Dopo un mese dal licenziamento di Giorgio Furlani, il Milan ha ufficialmente anche il suo nuovo CEO: si tratta di Massimo Calvelli, uomo RedBird. Già CEO di Atp Tour dal 2020 al 2025, Calvelli svolge presso il fondo di Cardinale i ruoli di CEO International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners, incarichi che manterrà ugualmente anche a fronte di questa nuova nomina. Già da un mese Calvelli aveva assunto el deleghe di Furlani.

CALVELLI NUOVO CEO DEL MILAN: LE SUE PAROLE

Le prime dichiarazioni di Massimo Calvelli come nuovo CEO del Milan, nel comunicato ufficiale della nomina: "Guidare il Club in una fase decisiva del proprio percorso sportivo, in un momento altrettanto cruciale per l'intero calcio italiano, è una responsabilità che affronto con la massima serietà e con un profondo senso di urgenza. Il mandato ricevuto da Gerry è chiaro: riportare in AC Milan una cultura della vittoria e dei risultati, dentro e fuori dal campo, all'altezza della storia che questo Club rappresenta nel calcio europeo e dei suoi oltre 600 milioni di tifosi nel mondo. Nell'ultimo anno ho lavorato a stretto contatto con il senior management del Club in tutte le sue funzioni, maturando una conoscenza diretta di ciò che deve essere migliorato e innovato. Sono inoltre entusiasta di lavorare a stretto contatto con il nostro nuovo Head Coach Rúben Amorim e il suo staff, già pienamente integrati e al lavoro in piena sintonia con l'attuale leadership dell'area sportiva".