Bezzi su Maldini in Nazionale: "Sono sempre stato favorevole a vederlo al centro del progetto dopo il fallimento"

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Si parla di una bandiera del Milan, Paolo Maldini, per la Nazionale. Su TMW Radio, Gianni Bezzi ne ha parlato così

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha parlato di Nazionale dopo la nomina di Giovanni Malagò a nuovo presidente Federale, soffermandosi in modo particolare sulla figura di Paolo Maldini, cercata ed approcciata per il ruolo di direttore tecnico: "Io sono stato sempre favorevole, dopo il fallimento, di poter vedere al centro del progetto Maldini. Oltre che essere stato un grande professionista, è un uomo che ha portato valori importanti dove è stato. E' una persona che ha grandi capacità. Come dt a me piace molto. Penso che Maldini debba capire che può lavorare su un progetto che non può dare subito i frutti. Vuole delle garanzie di libertà di movimento".

Con Maldini direttore tecnico, per l’Italia meglio Conte o Mancini?

"Lo vedrei meglio con Mancini, anche se non penso che il suo ritorno possa essere la svolta per la Nazionale. Io penso che sia più facile lavorare con Mancini. Per Maldini chiave sarà la scelta del ct, perché dovrà lavorare in sinergia con il tecnico e molto della sua scelta dipenderà proprio da questo".