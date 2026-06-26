Ibra impressionato dal gol di Alajbegovic contro il Qatar: "Che coraggio. La cosa che mi ha colpito di più è..."

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Tutti pazzi per Kerim Alajbegovic, attaccante esterno classe 2007 del Bayer Leverkusen e della Bosnia, compreso Zlatan Ibrahimovic che è rimasto impressionato dal gol segnato dal giovane talento bosniaco al Qatar: "La conclusione è stata bellissima, sì. La tecnica era perfetta, sì. Ma ciò che mi ha colpito è stata la fiducia prima del gol. Il modo in cui ha chiesto il pallone, il modo in cui ha fiutato il momento. I grandi giocatori non aspettano le occasioni. Le creano. Tutti parlano del gol, ma per me il gol non è la cosa più grande - riporta sportmediaset.it -.

La cosa più sorprendente è il suo coraggio. Un diciottenne ai Mondiali, sotto pressione, con milioni di persone che lo guardano, gioca come se fosse il padrone dello stadio. Questo è raro. Molti giovani giocatori hanno talento. Il talento è ovunque. Ma il talento senza personalità non serve a nulla. Quando ho guardato Kerim, non ho visto un giovane giocatore che sperava di fare una buona partita. Ho visto un giocatore che credeva di essere il migliore in campo".

Parole importanti quelle di Ibrahimovic che sanno incoronazione: "La gente dirà che questo è l'inizio della sua carriera. Forse. Ma se mantiene questa mentalità, questo gol sarà ricordato come il momento in cui il calcio ha realizzato chi è Kerim Alajbegović. I Mondiali sono il luogo dove nascono le stelle. Oggi, una nuova si è presentata".