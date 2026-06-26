Moggi: "Cardinale vero responsabile. Da quando ha mandato via Maldini, la situazione è precipitata"
C'è grande confusione al Milan. Il proprietario Gerry Cardinale, dopo aver fatto piazza pulita di ex dirigenti e staff tecnico rei di non aver raggiunto la Champions League, sperava di essere più celere nel trovare i sostituti. Come allenatore ha scelto Ruben Amorim, dopo averne contattati prima alcuni come Iraola e Xavi, per la dirigenza invece è rimasto con un pugno di mosche in mano: sia Rangnick che Krosche sono saltati e il manager americano ha dovuto optare per la soluzione interna. In un'intervista a La Nazione, l'ex dirigente Luciano Moggi ha commentato il momento del club rossonero, di certo non roseo.
MOGGI, IL RESPONSABILE È CARDINALE
Il commento di Luciano Moggi, ex dirigente sportivo, sulla situazione attuale e di grandissima incertezza per il futuro che sta vivendo il Milan: "Da quando Maldini è stato mandato via la situazione è precipitata. Mi spiace che uno degli artefici di questa situazione sia Ibra, ma il vero responsabile è il proprietario Cardinale perché consente a Zlatan di fare di tutta l'erba un fascio. Non si possono cacciare tutti i rami dirigenziali di una società..."
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