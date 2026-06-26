Moggi: "Cardinale vero responsabile. Da quando ha mandato via Maldini, la situazione è precipitata"

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Luciano Moggi ha offerto il proprio commento in merito alla situazione attuale del Milan, additando Cardinale come primo colpevole

C'è grande confusione al Milan. Il proprietario Gerry Cardinale, dopo aver fatto piazza pulita di ex dirigenti e staff tecnico rei di non aver raggiunto la Champions League, sperava di essere più celere nel trovare i sostituti. Come allenatore ha scelto Ruben Amorim, dopo averne contattati prima alcuni come Iraola e Xavi, per la dirigenza invece è rimasto con un pugno di mosche in mano: sia Rangnick che Krosche sono saltati e il manager americano ha dovuto optare per la soluzione interna. In un'intervista a La Nazione, l'ex dirigente Luciano Moggi ha commentato il momento del club rossonero, di certo non roseo.

MOGGI, IL RESPONSABILE È CARDINALE

Il commento di Luciano Moggi, ex dirigente sportivo, sulla situazione attuale e di grandissima incertezza per il futuro che sta vivendo il Milan: "Da quando Maldini è stato mandato via la situazione è precipitata. Mi spiace che uno degli artefici di questa situazione sia Ibra, ma il vero responsabile è il proprietario Cardinale perché consente a Zlatan di fare di tutta l'erba un fascio. Non si possono cacciare tutti i rami dirigenziali di una società..."