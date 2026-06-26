Fininvest non è più socio del Monza: ceduta la quota residuale del 20%

Fininvest non è più socio del Monza: ceduta la quota residuale del 20%MilanNews.it
Oggi alle 13:00News
di Enrico Ferrazzi

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Fininvest esce dall'azionariato dell'Ac Monza. In data odierna l'azienda ha perfezionato, come da previsioni contrattuali, la cessione della residua partecipazione del 20% detenuta nella società. Si conclude così, con il ritorno della squadra in Serie A, il percorso di Fininvest nel Club, che ha rappresentato l'ultimo, grande progetto sportivo di Silvio Berlusconi. Ed è proprio nel segno della passione e della visione del suo fondatore che Fininvest, in una nota, rivolge all'AC Monza l'augurio di continuare a scrivere nuove importanti pagine della sua storia sportiva. (ANSA).