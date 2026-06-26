F. Galli sul Milan: "Ora l’importante è costruire una squadra che possa tornare almeno per la Champions"

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Flippo Galli, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato così dei rossoneri: "Un mese per scegliere la dirigenza? Molti hanno sottolineato..."

Al termine delle valutazioni interne, Gerry Cardinale ha deciso di non affidare l’area football del Milan a un nuovo direttore. La proprietà ha preferito mantenere una gestione condivisa, basata sulla collaborazione tra diverse figure già presenti nel club.

Ruben Amorim avrà un ruolo centrale nella pianificazione tecnica. Sarà lui a indicare le necessità della squadra e a stabilire le priorità del mercato, definendo i reparti da rinforzare e le caratteristiche richieste ai nuovi innesti.

Il reparto scouting e quello dedicato alla data analysis selezioneranno quindi i candidati più adatti alle esigenze del tecnico, con particolare attenzione alla sostenibilità economica.

Il gruppo chiamato a prendere le decisioni comprenderà Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli, Castelblanco e Gerry Cardinale. Zlatan Ibrahimovic continuerà a svolgere il ruolo di Senior Advisor. Intanto Flippo Galli, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato così dei rossoneri: "Un mese per scegliere la dirigenza? Molti hanno sottolineato l’incongruenza di aver scelto prima l’allenatore e solo successivamente definito una struttura societaria e una governance precisa. Ora però l’importante è non perdere altro tempo e costruire una squadra che possa tornare almeno per la Champions"..