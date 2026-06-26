Gozzini: "L'uscita di Santiago Gimenez dal Milan è scritta"

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Il futuro di Santiago Gimenez sembra essere scritto lontano dal Milan: il messicano aspetterà fine Mondiale per decidere

Prima dell'ultimo impegno del girone con il Messico, poi superato in scioltezza con una vittoria per 3-0 sulla Cechia, il centravanti rossonero Santiago Gimenez aveva allontanato - o meglio rimandato - le domande sul futuro al Milan. L'attaccante messicano ha sottolineato come deciderà sul prosieguo della propria carriera solo quando terminerà il Mondiale di casa. Intanto ieri, proprio dal suo paese, sono arrivate indiscrezioni di un forte interesse del Porto. Intanto questa mattina Alessandra Gozzini, collega della Gazzetta dello Sport, ne ha parlato nel suo articolo.

GOZZINI, L'USCITA DI GIMENEZ È SCRITTA

Il commento di Alessandra Gozzini sul futuro di Santiago Gimenez al Milan: "L’uscita di scena di Santiago Gimenez è scritta, anche se è fondamentale un acquirente disposto a investire poco più di venti milioni, quota necessaria per non registrare una minusvalenza. Nel gennaio 2025 Gimenez fu infatti acquistato per 28,5 più bonus. Se al Milan l’esperienza non è stata fortunata, l’attaccante ha la vetrina Mondiale da sfruttare e un curriculum in ci ricordare i buoni numeri con il Feyenoord: 65 gol in 105 partite".