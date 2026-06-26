L'analista di ESPN sicuro: "Pulisic il migliore in campo. Migliora chi gli sta intorno"
Dopo un infortunio al polpaccio che lo aveva costretto a saltare il secondo tempo della gara di esordio contro il Paraguay e tutta la partita contro l'Australia, nell'ultima partita del girone contro la Turchia Christian Pulisic ha fatto il suo ritorno in campo. Gli Stati Uniti hanno perso, sconfitta indolore, ma hanno ritrovato il loro leader tecnico, entrato al 58° per la mezz'ora molto abbondante finale. Al termine della gara il commentatore di ESPN Herculez Gomez ha sottolineato l'importanza di Pulisic per gli Stati Uniti.
PULISIC MIGLIORA CHI GLI STA INTORNO
Le parole di Herculez Gomez, analista ESPN su Christian Pulisic: "In cinque minuti si è capito perché Christian Pulisic è così importante per questa squadra: è stato semplicemente il miglior giocatore in campo. In 5 minuti ha avuto 3 occasioni da gol, create da lui. Puoi vedere come coinvolge gli altri giocatori e come impatta sul loro gioco, la sua mentalità e le sue qualità: Reyna è stato inesistente per circa 45 minuti ma quando è entrato Pulisic ha visto qualcuno che correva e che attaccava lo spazio. Pulisic migliora il gioco di chi gli sta intorno: è quel tipo di giocatore. È fondamentale che torni al centro di questo progetto: se gli Stati Uniti vogliono raccogliere qualcosa in questo Mondiale, Pulisic deve essere al centro di questo attacco".
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