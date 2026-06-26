Maldini apre a Malagò ma chiede chiarezza su ruolo e progetto
Non si placano le voci che vorrebbero Paolo Maldini - che oggi festeggia 58 anni - come il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana. Il 22 giugno la FIGC ha eletto il suo nuovo presidente federale, Giovanni Malagò che ha sconfitto l'altro candidato Giancarlo Abete. Uno dei primi compiti del nuovo numero uno del calcio italiano è scegliere un nuovo commissario tecnico ma per farlo vuole intraprendere una strada diversa rispetto al passato, in linea con altri paesi: la scelta non la farà direttamente lui ma vuole trovare appunto una figura che agisca come un direttore tecnico e che renda la Nazionale più simile a un club.
MALDINI APRE A MALAGÒ E ALL'ITALIA: VUOLE CHIAREZZA
Nelle prime ore dopo l'indiscrezione, si era parlato di un Paolo Maldini non interessato. Ma con il passare dei giorni l'idea persiste e oggi la Gazzetta dello Sport riporta che l'ex capitano del Milan avrebbe dato una sua minima apertura, quantomeno per sedersi con Malagò e parlare. Prima di accettare vuole che gli venga esposto chiaramente il progetto e quello che sarà il suo ruolo. Maldini è un tipo preciso e intelligente, vuole avere la certezza di essere anche supportato dalla Federazione.
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