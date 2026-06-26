Amorim vuole trattenere Nkunku: la palla passa al giocatore. Sirene turche

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Amorim è intenzionato a trattenere Christopher Nkunku: ora dovrà decidere il giocatore con le opportunità turche sullo sfondo

È stato un anno molto particolare per Christopher Nkunku, individualmente migliore rispetto alle ultime stagioni travagliate dagli infortuni. Arrivato con l'aspettativa di un ruolo non suo (il centravanti), il francese ci ha messo diverso tempo per adattarsi al nuovo campionato oltre che a rimettersi in forma dopo un periodo molto complicato dal punto di vista fisico. Da gennaio in avanti il rendimento del francese è sicuramente migliorato: niente di eccezionale e tanti alti e bassi, ma sicuramente è stato il migliore tra gli attaccanti anche nelle ultime disgraziate uscite. Sulla bilancia, ora, il suo futuro.

AMORIM VUOLE TRATTENERE NKUNKU: SIRENE TURCHE

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, il nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim ha già informato di voler trattenere Christopher Nkunku in squadra. Se dovesse stare bene, il francese avrebbe le caratteristiche ideali e che cerca l'allenatore portoghese per il suo 3-4-2-1. Un po' come Pulisic, anche lui considerato incedibile: diversamente invece da Rafa Leao che sarebbe ingabbiato in una posizione un po' troppo trafficata. Il gradimento di Amorim c'è, ora la palla passa a Nkunku stesso che dovrà esprimere le sue volontà, specialmente con il mercato turco che già a gennaio aveva provato a intercettarlo.