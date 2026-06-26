Avv. Raimondo sul Milan: "Ibra possiede un'opzione call per acquistare quote del club"

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Nel suo canale YouTube, l'avvocato Felice Raimondo ha analizzato la nuova struttura societaria del Milan parlando proprio dello svedese

Dopo un’attenta fase di valutazione, Gerry Cardinale ha scelto di non inserire una nuova figura alla guida dell’area football del Milan. La strategia della proprietà sarà quella di affidarsi a una gestione interna, fondata sulla collaborazione tra diversi dirigenti.

Ruben Amorim avrà un’influenza decisiva sulle scelte sportive. Il tecnico agirà come allenatore-manager, individuando le necessità della rosa e indicando le priorità per il mercato. Sarà lui a definire sia i reparti da rinforzare sia le caratteristiche richieste ai nuovi innesti.

Scouting e data analysis si occuperanno quindi di individuare i profili più adatti alle indicazioni ricevute. L’intenzione è quella di trovare giocatori che rispondano alle esigenze tecniche senza superare i limiti economici fissati dal club. Il gruppo strategico sarà composto da Cardinale, Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco. Al loro fianco continuerà a operare anche Zlatan Ibrahimovic come Senior Advisor.

E nel suo canale YouTube, l'avvocato Felice Raimondo ha analizzato la nuova struttura societaria del Milan parlando proprio dello svedese: "Poi c'è il tema del fantasma dell'organigramma, cioè Zlatan Ibrahimovic. Ibra non ha alcuna carica ufficiale nella misura camerale del Milan, eppure la sua influenza è totale. In base alle ultime indiscrezioni dei giornali, il suo contratto da un milione di dollari all'anno è stipulato direttamente con Redbird in qualità di operating partner, cioè un manager del fondo americano.

Ma il vero dettaglio rivoluzionario è che Zlatan possiede un'opzione call per acquistare quote del club ancorata alla valutazione di 1,2 miliardi di dollari stabilita nel 2022. Questo interesse economico diretto nella valorizzazione dell'asset trasforma Ibrahimovic in un vero e proprio amministratore di fatto. La sua presenza è strutturata con il fondo, è essenziale per le dinamiche interne, ma rimane formalmente invisibile agli occhi della Lega".