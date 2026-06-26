Riecco Pulisic, la pagella della notte: "Minaccia costante"

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Gli Stati Uniti hanno subito una sconfitta indolore: la notizia migliore è il ritorno in campo di Christian Pulisic, subito molto coinvolto. La pagella

Nella notte italiana gli Stati Uniti, già certi prima di scendere in campo del primo posto nel girone, sono caduti per la prima volta in questo Mondiale contro la Turchia: la squadra di Vincenzo Montella, una delle più grandi delusioni che viceversa partiva già eliminata e con 0 gol fatti in due gare, ha vinto all'ultimo secondo per 3-2, grazie alla zampata di Ayhan. La bella notizia per gli statunitensi, anche in vista dei sedicesimi di finale, è il ritorno in campo di Christian Pulisic, entrato al 58° minuto al posto di Weah.

RIECCO PULISIC, LA SUA PAGELLA CON GLI STATI UNITI

Christian Pulisic è tornato e lo ha fatto in grande stile. I colleghi di ESPN, infatti, lo hanno premiato con un 7 in pagella. Questo il giudizio riservato al calciatore americano: "Qualsiasi potenziale dubbio sulla sua forma fisica, dopo aver saltato la partita contro l'Australia per infortunio, è stato immediatamente cancellato. Pulisic ha garantito quella minaccia costante che gli Stati Uniti stavano faticando a trovare. Ha regalato lampi di classe, come quando ha superato Zeki Çelik prima di scagliare una conclusione verso lo specchio della porta, o in occasione di un altro tiro terminato di pochissimo a lato del palo difeso da Uğurcan Çakır al 77° minuto".