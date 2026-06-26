Mondiali, nella giornata e nottata di oggi quattro rossoneri impegnati in campo

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La fase ai gironi dei Mondiali si avvia alla sua conclusione: nella giornata di oggi si risolvono altri tre gironi con quattro rossoneri impegnati

Il Mondiale in Nord America si avvia alla conclusione della fase a gironi. Alcuni verdetti sono già stati emessi, altri sono da scoprire: oggi altri tre gironi esauriranno il loro percorso. Nella giornata di ieri, nel gruppo E, la Costa d'Avorio ha battuto Curaçao qualificandosi come seconda dietro alla Germania già prima: impresa dell'Ecuador che batte i tedeschi e si assicura un posto tra le migliori terze. Nella nottata, nel gruppo F, l'Olanda ha fatto il suo battendo la Tunisia e conquistando il primato: Giappone e Svezia hanno pareggiato mantenendo questo ordine di classifica, buono per entrambe. Nel gruppo D, nulla aveva da dire Stati Uniti-Turchia: americani già primi, squadra di Montella già ultimi. Ben più importante la sfida tra Paraguay e Australia:

MONDIALI, OGGI IMPEGNATI QUATTRO GIOCATORI DEL MILAN

Oggi si prosegue con altri tre gironi, con quattro giocatori del Milan impegnati in campo. Alle 21 si decideranno le sorti del girone I: la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot si giocherà il primo posto nel girone contro la Norvegia di Erling Braut Haaland. In parallelo Senegal contro Iraq, entrambe per darsi una chance come migliore terza. All'1 di notte il girone H con tutto ancora aperto: in campo Uruguay-Spagna e Arabia Saudita-Capo Verde. Infine alle 5 del mattino tocca al Belgio di Alexis Saelemaekers e Koni De Winter che dovrà misurarsi contro la Nuova Zelanda dopo due pareggi deludenti. Nell'altra gara Egitto-Iran.