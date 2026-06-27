Primo Piano Lo "stregone" portoghese per ridare vita all'attacco: il Milan fa all-in su Gonçalo Ramos

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Il Milan ha investito una cifra record per Gonçalo Ramos. Gran parte della stagione rossonera passerà dai suoi piedi e dai suoi gol

Il grande problema del Milan nella seconda parte di questa stagione è stato sicuramente l'attacco che si è praticamente bloccato nel girone di ritorno del campionato 2025-2026. Non appena è stato nominato come nuovo allenatore del Diavolo, Ruben Amorim ha subito messo in chiaro con Gerry Cardinale e con la dirigenza milanista che la priorità assoluta sul mercato doveva essere prendere un grande centravanti, con il compito di ridare vita al reparto offensivo rossonero e assicurare un numero importante di gol. Il club di via Aldo Rossi si è subito messo al lavoro e nelle scorse ore ha chiuso l'arrivo dal PSG di Gonçalo Ramos, attaccante classe 2001 attualmente impegnato a Mondiale con il Portogallo.

MILAN, LA CARRIERA DI RAMOS E IL SOPRANNOME "STREGONE"

Goncalo Ramos è cresciuto in uno dei settori giovanili più produttivi di Europa, quello del Benfica. Ed è proprio in quegli anni che riceve il soprannome di "O Feiticeiro", lo "stregone". La ragione è molto semplice: il pallone era come attratto costantemente dai suoi piedi e poi, in un modo o nell'altro, finiva sistematicamente in porta. A Lisbona arrivò a 12 anni dalla squadra della sua città, la Olhanense. Con le aquile biancorosse segna tantissimo a livello giovanile ed è capace, dal 2019, di mettersi in mostra con la seconda squadra: realizza 27 gol in 56 partite, di questi ne mette a segno 10 in 16 gare di Youth League. L'esordio in prima squadra arriva nel luglio 2020 ed è da sogno: entra all'87° sul vantaggio di 0-2 in casa del Desportivo Aves e segna una doppietta. E l'inizio di una grande avventura che lo porterà a indossare la maglia del Benfica in 106 occasioni e realizzando 41 gol, vincendo un campionato. Nell'agosto del 2023 arriva il Paris Saint Germain che lo preleva in prestito e un anno dopo sborsa 65 milioni per comprarlo a titolo definitivo. In tre stagioni sotto la Tour Effeil ha giocato 131 partite e ha segnato 45 gol, vincendo di tutto, incluso due Champions League. Quest'anno è sceso in campo 45 volte, siglando 12 gol in tutte le competizioni.

MILAN-RAMOS: CIFRA RECORD PER IL DIAVOLO CHE FA ALL-IN SUL PORTOGHESE

Gonçalo Ramos era la primissima scelta di Ruben Amorim che lo ha voluto fortemente e si è mosso anche in prima persona per convincerlo ad accettare la proposta rossonera. Il Milan ha soddisfatto la sua richiesta senza perdere tempo e lo ha fatto con un investimento monstre: mai il Diavolo nella sua storia aveva infatti speso così tanto per un giocatore. La cifra di cui si parla è impressionante: secondo Fabrizio Romano la base fissa è di 74 milioni di euro, ma con i bonus si superano addirittura gli 80 milioni. Per il club di via Aldo Rossi si tratta di un vero e proprio all-in sull'attaccante portoghese che dovrà ripagare la fiducia del Milan e i milioni investiti a suon di gol e grandi prestazioni. La sensazione è che è gran parte della stagione del Diavolo passerà dai piedi e dalle reti di Gonçalo Ramos.