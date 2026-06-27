Non solo per Gonçalo Ramos: Jorge Mendes sarà importante anche per Gimenez al Porto e per trovare una squadra a Leao

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Jorge Mendes ha avuto un ruolo centrale nelle trattativa per Gonçalo Ramos e potrebbe averlo anche per le cessioni di Gimenez e Leao, entrambi in uscita dal Milan

Nella trattativa che il Milan ha portato avanti e ha chiuso nelle scorse ore con il PSG per Gonçalo Ramos, un ruolo importante lo ha certamente avuto Jorge Mendes, agente dell'attaccante. Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il potente procuratore portoghese sarà centrale anche per vendere Santiago Gimenez al Porto e per trovare una nuova squadra a Rafael Leao che nei giorni scorsi ha manifestato più volte la sua intenzione di lasciare il Diavolo dopo sette anni.

Il Milan ha intanto chiuso per l'attaccante che era la priorità di Ruben Amorim. Affare da circa 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus: si tratta del trasferimento più costoso della storia del club rossonero e il più oneroso in Italia da quando l'Inter prelevò Romelu Lukaku dal Manchester United nel 2019. Gonçalo Ramos era la prima scelta del neo tecnico milanista.