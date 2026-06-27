Milan, il profilo di Gonçalo Ramos indicato da Amorim: è stato lui a contattare l'attaccante

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Da quando Ruben Amorim è sbarcato al Milan non si parla di lui come un semplice allenatore, ma come un allenatore-manager che avrà un peso importante anche sul mercato. E a testimonianza di ciò, l'edizione odierna di Repubblica spiega che il profilo di Gonçalo Ramos, attaccante preso dal PSG per oltre 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus, è stato individuato dallo stesso tecnico portoghese che poi ha contattato il giocatore per convincerlo ad accettare la proposta milanista.

Scrive poi Repubblica: "Un colpo così mancava da sette anni. Quella volta a metterlo a segno era stata l’Inter con Lukaku, stavolta il Milan. Ha scelto Gonçalo Ramos, per il quale ha versato al Psg oltre 70 milioni, bonus compresi. Una cifra altissima. Amorim avrà il centravanti che voleva, la prima richiesta che aveva avanzato al club rossonero. E lo avrà subito, dopo il riposo necessario a fine Mondiale, a cui Ramos sta partecipando con il Portogallo. Un acquisto urlato, piazzato quando l’Inter inciampa su Palestra e vede sfumare il sogno Paz — che il Como ha trovato la forza di acquistare dal Real Madrid per 60 milioni — quindi una dichiarazione d’intenti. È stato Cardinale a chiudere l’operazione più onerosa nella storia del Milan (superato l’affare Leao con il Lille, 45 milioni) e, come detto, pure per la serie A dai tempi di Lukaku dallo United all’Inter per 75. Ha voluto fare un investimento forte — nel dettaglio, tra 65 e 68 milioni di parte fissa più 5 di bonus — per dare un segnale al campionato".