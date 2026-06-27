Gonçalo Ramos al Milan: ecco come titolano i principali quotidiani sportivi portoghesi

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Il Milan ha preso Gonçalo Ramos dal PSG e ovviamente la notizia trova spazio anche sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Portogallo

La notizia dell'acquisto di Gonçalo Ramos da parte del Milan trova ovviamente spazio anche sulle prime pagine dei principali quotidiani portoghesi. A Bola apre con questo titolo: "Gonçalo Ramos rinforza il Milan di Amorim". Record invece titola così: "Gonçalo Ramos al Milan". Infine questa è l'apertura di O Jogo sul colpo di mercato dei rossoneri: "Gonçalo Ramos rafforza il Milan. Lascia il PSG per essere allenato da Amorim. Il valore del trasferimento supera il record dei rossoneri".

L'accelerata del Milan ha avuto effetto nelle scorse ore e così è arrivata la fumata bianca: accordo totale tra i due club e anche tra il Diavolo e il giocatore che ha già effettuato le visite mediche nei giorni scorsi in Florida dove è in ritiro con il Portogallo. L'attaccante portoghese era la primissima scelta di Ruben Amorim per rinforzare l'attacco milanista dove manca un vero bomber da troppi anni.