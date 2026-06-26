Gonçalo Ramos-Milan, sono 74 i milioni di base fissa più bonus

Gonçalo Ramos-Milan, sono 74 i milioni di base fissa più bonusMilanNews.it
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Ieri alle 22:40Calciomercato Milan
di Andrea La Manna

Nelle ultime ore era emerso che la cifra sborsata dal Milan per Goncalo Ramos fosse di 65 milioni di base fissa più 5 di bonus. In realtà, secondo ultime verifiche, la cifra è più alta: si parla di 74 milioni di base più bonus. Sale di molto il costo del giocatore e automaticamente la cifra che Gerry Cardinale pagherà al club parigino, praticamente pari ad 80 milioni di euro. 