Romano: "Ramos-Milan, con tutti i bonus si superano gli 80 milioni di euro"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato un aggiornamento sulla cifra record del trasferimento d Gonçalo Ramos dal PSG al Milan

Fabrizio Romano ha pubblicato un video sul suo canale YouTube nella quale ha parlato così dell'affare che ha portato Gonçalo Ramos al Milan: "Gonçalo Ramos al Mlan è un'operazione fatta. Il giocatore ha già fatto le visite mediche con il Milan, approvate dallo staff del Portogallo e mandate allo staff del Milan. Ramos firmerà un contratto di cinque anni che è già stato approvato dal suo agente Jorge Mendes che è stato in Italia in gran segreto per lavorare a questo affare. Ci tengo a fare chiarezza sulle cifre: giovedì avevo detto che l'offerta del Milan era più alta di 50 milioni di euro, ma in realtà è ben superiore a 50 milioni. Il Milan va all-in per evitare la concorrenza, i rossoneri non hanno voluto aspettare per non rischiare di perdere il giocatore. Su Ramos c'erano una squadra inglese e l'Atletico Madrid, ma il Milan ha chiuso l'operazione per una cifra record: 74 milioni di euro di parte fissa più bonus. Se dovessero verificarsi questi bonus sfonderà il muero degli 80 milioni di euro. Queto è l'accordo che hanno trovato il PSG, il Milan di Gerry Cardinale e Jorge Mendes. Si tratta di un'operazione storica per i rossoneri dal punto di vista economico.

Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche Ruben Amorim che si presenta al Milan con l'attaccante che voleva al Manchester United, è un attaccante voluto da lui. Mi aspetto che il Milan farà ancora lo stesso, magari non a livello di cifre, e continuerà a seguire le indicazioni dell'allenatore portoghese anche per gli altri rinforzi. Il Milan seguirà Ruben Amorim".