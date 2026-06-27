Gonçalo Ramos-Milan, Romano rivela: "Amorim lo voleva anche allo United"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha spiegato che Gonçalo Ramos è stato voluto fortemente al Milan dall'allenatore Ruben Amorim

Fabrizio Romano ha pubblicato un video sul suo canale YouTube nella quale ha parlato così dell'affare che ha portato Gonçalo Ramos al Milan: "Gonçalo Ramos al Mlan è un'operazione fatta. Il giocatore ha già fatto le visite mediche con il Milan, approvate dallo staff del Portogallo e mandate allo staff del Milan. Ramos firmerà un contratto di cinque anni che è già stato approvato dal suo agente Jorge Mendes che è stato in Italia in gran segreto per lavorare a questo affare. Ci tengo a fare chiarezza sulle cifre: giovedì avevo detto che l'offerta del Milan era più alta di 50 milioni di euro, ma in realtà è ben superiore a 50 milioni. Il Milan va all-in per evitare la concorrenza, i rossoneri non hanno voluto aspettare per non rischiare di perdere il giocatore. Su Ramos c'erano una squadra inglese e l'Atletico Madrid, ma il Milan ha chiuso l'operazione per una cifra record: 74 milioni di euro di parte fissa più bonus. Se dovessero verificarsi questi bonus sfonderà il muero degli 80 milioni di euro. Queto è l'accordo che hanno trovato il PSG, il Milan di Gerry Cardinale e Jorge Mendes. Si tratta di un'operazione storica per i rossoneri dal punto di vista economico.

Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche Ruben Amorim che si presenta al Milan con l'attaccante che voleva al Manchester United, è un attaccante voluto da lui. Mi aspetto che il Milan farà ancora lo stesso, magari non a livello di cifre, e continuerà a seguire le indicazioni dell'allenatore portoghese anche per gli altri rinforzi. Il Milan seguirà Ruben Amorim".